آخر فرصة للاستفادة من تخفيضات المونوريل في العيد.. انتهاء الخصم اليوم

كتب : محمد نصار

11:13 ص 31/05/2026

مونوريل شرق النيل

ينتهي اليوم الأحد، آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، خصم الـ50% على تذاكر مشروع مونوريل شرق النيل، ليبدأ اعتبارًا من غدٍ الإثنين الركوب بتذكرة كاملة بدون تخفيضات.

خصم 50% من أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

كانت وزارة النقل قررت في وقت سابق، تطبيق خصم بنسبة 50% على أسعار التذكرة الكاملة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وأيام العطلات الرسمية والإجازات، وذلك لمدة 3 أشهر.

وساهم هذا القرار في جعل المونوريل الخيار الأول والاقتصادي للأسر المصرية من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات خلال عطلة العيد.

وتهدف مبادرة خفض أسعار تذاكر المونوريل إلى تشجيع المواطنين على ممارسة سياحة التعرف على المشروعات القومية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل، قائمة أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل على النحو التالي:

- منطقة واحدة (5 محطات): 20 جنيهًا.
- منطقتان (10 محطات): 40 جنيهًا.
- ثلاث مناطق (15 محطة): 55 جنيهًا.
- أربع مناطق (الخط كامل – 22 محطة): 80 جنيهًا.

