أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تابع انتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشاركة الأطقم العاملة وفرق الطوارئ والدعم الفني، ولجان المتابعة والتفتيش، خلال العيد.

كما تابع الوزير استعدادات الشركة وجميع أطقمها الفنية، وإداراتها لفصل الصيف، ومعدلات تحسين الأداء، وتوفير الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات في ضوء خطة التنمية المستدامة.

وزير الكهرباء يتابع انتظام العمل بشركة شمال القاهرة

واستهل الوزير زيارته الميدانية للشركة بتفقد القطاعات المختلفة، مقدمًا التهنئة بالعيد للعاملين وأطقم التشغيل، كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل، بحضور المهندس حسن البيلي، رئيس الشركة، حول مجريات التشغيل فى إطار الخطة الحالية، والبدائل والسيناريوهات المختلفة لضمان جودة التغذية، واستقرار التيار الكهربائي.

واطلع الوزير على الاستعدادات الجارية لفصل الصيف، وآليات مجابهة ارتفاع الأحمال، والزيادة في معدلات الاستهلاك المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة.

وناقش وزير الكهرباء معدلات الأحمال الحالية ونسب الزيادة المتوقعة والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة، وكذلك الكهرباء المباعة، والفرق بينهما، والأماكن التى يتم متابعتها من خلال مركز التحكم بالشركة وكيفية المواجه والعمل على توفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، ومعدلات الأعطال، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش والمتابعة.

وشملت الجولة إدارات الشبكات، والشئون التجارية، والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، وكذلك مركز خدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز، كما تمت مراجعة الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسر على طالبى الخدمة.

وشدد الوزير على أهمية الربط والتواصل الدائم بين مركز التحكم داخل الشركة، وجميع مكونات الشبكة فى نطاق العمل، مؤكدًا على أهمية أن تكون جميع النقاط مرئية من قبل المركز، لتسهيل الإجراءات الاستباقية لضمان استمرارية التغذية واستقرار التيار الكهربائي.

ولفت الوزير إلى أن المشترك يمثل عامل رئيسي فى نجاح مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء، وبدونه يصعب تحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الاتجاه، موضحًا أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التي يجرى العمل عليها، ولذلك تمت مراجعة السياسات التشغيلية، سواء كانت فنية أو خدمية، وتطبيق سياسة تشغيل جديدة، وأنماط نجحت فى ضمان استقرار الشبكة، وخفض معدلات استهلاك الوقود.

واختتم الوزير زيارته بتوجيهات تضمنت استمرار المتابعة والوجود الميداني من جانب رؤساء الشركات، والمستويات القيادية المختلفة فى جميع مواقع العمل.