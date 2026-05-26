طقس وقفة عرفات.. الأرصاد تُحذر المواطنين: أجواء حارة على هذه المناطق

كتب- محمد فتحي:

02:54 ص 26/05/2026
    تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس (2)
    تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس (4)
    تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس (3)
    تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس (1)

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد أجواء حارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن طقس اليوم به شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ووفقا للهيئة، فإن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الأمواج من "2-3.5م".

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة الرياح

قطر: مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران للتوصل لاتفاق عارية عن الصحة
