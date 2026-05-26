وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، إلى جانب عدد من قيادات المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21 ألفًا و899 خدمة طبية عبر عيادات البعثة الطبية المصرية للحج في الأراضي المقدسة، منذ بدء وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الأحد 24 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين مستقرة، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية.

وأضاف عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين خلال أداء المناسك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة يوم الأحد فقط بلغ 1851 خدمة داخل عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار رئيس البعثة الطبية إلى أن عدد الحالات المحجوزة حاليًا بالمستشفيات السعودية بلغ 25 حالة، بينها 23 حالة في مكة المكرمة، منها 13 حالة بالأقسام الداخلية، و5 حالات بالرعاية المتوسطة، و5 حالات بالرعاية المركزة، إضافة إلى حالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.

وأعرب أحمد مصطفى عن تقديره للرعاية الطبية والدعم السريع الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحسن الحالات الصحية وسرعة تماثلها للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الصحية للحجاج المصريين بمقار إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية، لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.