قطر: مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران للتوصل لاتفاق عارية عن الصحة

كتب : وكالات

03:31 ص 26/05/2026

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، صحة التقارير التي زعمت أن الدوحة عرضت على إيران مبلغ 12 مليار دولار لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال الأنصاري في منشور عبر "إكس": "التقارير التي تزعم أن دولة قطر عرضت مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق عارية عن الصحة".

واعتبر أن هذه المزاعم يتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية في ختام منشوره على أن "جهود قطر الدبلوماسية، والتي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، معروفة وواضحة".

وأكد أن هذه السرديات ماهي إلا "محاولات يائسة للمساس بسمعة دولة قطر كلاعب دولي موثوق به في صناعة السلام"، وفقا لروسيا اليوم.

