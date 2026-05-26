أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقديم للموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»، وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، في إطار جهود الدولة لدعم ريادة مصر القرآنية وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، على موقعها الرسمي، أن المسابقة تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم من مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تقديم جيل جديد من القرّاء يجمع بين جودة الأداء وحسن الصوت وإتقان أحكام التلاوة، بما يعزز مكانة مصر بوصفها «دولة التلاوة».

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تتضمن فرعين، هما فرع التجويد وفرع الترتيل، مشيرة إلى تخصيص جائزة مالية قدرها مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في كل فرع.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط للمشاركة، تضمنت إجادة أحكام التجويد بصورة تامة، والاشتراك في فرع واحد فقط سواء التجويد أو الترتيل، وألا يكون المتقدم من القرّاء أو المبتهلين المعتمدين بالإذاعة، أو من قرّاء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف، إضافة إلى ألا يكون المتسابق قد وصل إلى نهائيات الموسم الأول من المسابقة.

وأضافت الوزارة أن باب المشاركة مفتوح لجميع الأعمار من السادة الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة على مستوى الجمهورية، على أن يكون آخر موعد للتقديم في 30 يونيو 2026.