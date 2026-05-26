استضاف معهد تيودور بلهارس للأبحاث، فعاليات “المهرجان السنوي لنظافة الأيدي – Hand Hygiene Annual Festival”، والذي ينظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي، وبمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية والطبية وخبراء مكافحة العدوى وممثلي منظمة الصحة العالمية والمستشفيات الجامعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفي إطار إلتزامه الراسخ بدعم منظومة الرعاية الصحية وترسيخ مفاهيم الجودة وسلامة المرضى داخل المؤسسات الطبية.

جاءت الفعالية بإشراف الدكتورة غادة إسماعيل مستشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لشؤون مكافحة العدوى والوقاية والمنسق الإقليمي لشبكة ICAN بشمال مصر، وبمشاركة الدكتورة هالة بدوي المشرف على وحدة مكافحة العدوى والأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بالمعهد، في تأكيد واضح على أهمية تكاتف الجهود المؤسسية والعلمية لنشر ثقافة مكافحة العدوى والإرتقاء بالممارسات الوقائية داخل المنشآت الصحية.

شهدت الفعالية حضورًا مميزًا وكثيفًا ضم نخبة من مديري المستشفيات الجامعية، وأساتذة الطب، وخبراء مكافحة العدوى، والأطقم الطبية والتمريضية، إلى جانب مشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بمجالات الجودة وسلامة المرضى والرعاية الصحية الوقائية.

كما شهدت الفعالية تكريم الدكتورة هالة بدوي من اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، ومنحها لقب Hand Hygiene Champion لعام 2026 تقديرًا لإسهاماتها البارزة وجهودها المتميزة في دعم وتعزيز ممارسات نظافة الأيدي ونشر ثقافة مكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية.

وكذلك تم تكريم فريق مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تقديرًا لجهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في تعزيز وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى داخل المعهد، وشمل التكريم الدكتورة منار زيتون رئيس وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة دينا عيد عضو فريق مكافحة العدوى، إلى جانب أعضاء هيئة التمريض نادية علي كامل، دعاء عادل، أسماء فوزي، نادية أحمد سلمان. وجاء هذا التكريم تتويجًا لما حققه المعهد من إنجاز بارز بحصوله على جائزة التميز على مستوى المستشفيات الجامعية في مجال نظافة الأيدي، تقديرًا لما أظهره من تقدم ملموس وتميز في الأداء، وإلتزام فعال بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وممارسات مكافحة العدوى وفق أحدث المعايير المعتمدة.

وفي كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية، رحب الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد بالحضور، مؤكدًا أن إستضافة معهد تيودور بلهارس للأبحاث ومشاركته في هذه الفعالية تأتي إنطلاقًا من إيمانه العميق بأن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المرضى والطواقم الطبية، وأن نشر ثقافة الإلتزام بممارسات نظافة الأيدي يعد أحد أهم المحاور الإستراتيجية للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة العلاجية.

كما أكد أن المؤسسات البحثية والطبية أصبحت مطالبة اليوم بدور يتجاوز حدود تقديم الخدمة العلاجية ليشمل بناء الوعي الصحي وترسيخ الممارسات الآمنة القائمة على الأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن الإستثمار الحقيقي في القطاع الصحي يبدأ من تبني ثقافة الوقاية والإلتزام بالمعايير العالمية لمكافحة العدوى، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الخدمات الصحية وسلامة الإنسان.

تضمنت جلسات الفعالية عددًا من المحاور العلمية والتوعوية المهمة، من بينها أحدث الإستراتيجيات العالمية لتعزيز الإلتزام بنظافة الأيدي داخل المؤسسات الصحية، ودور التوعية والتدريب المستمر في خفض معدلات العدوى، إلى جانب مناقشة آليات تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المرضى والوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

كما شهدت الفعالية عروضًا توعوية وتفاعلية تناولت الطرق الصحيحة لغسيل وتعقيم الأيدي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالممارسات الوقائية باعتبارها مسؤولية جماعية تسهم في حماية المرضى والعاملين بالقطاع الصحي على حد سواء.

تأتي استضافة المعهد ومشاركته في هذا الحدث في إطار رؤيته الداعمة لتكامل البحث العلمي مع الممارسة الطبية والتوعية المجتمعية، وحرصه المستمر على المشاركة الفاعلة في المبادرات والأنشطة التي تسهم في تطوير المنظومة الصحية المصرية وتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية.

واختتمت فعاليات المهرجان بتأكيد أهمية إستمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والبحثية لنشر ثقافة مكافحة العدوى وتحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبناء مستقبل صحي أكثر أمانًا وإستدامة.

