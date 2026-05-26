أكد محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن السحب من ماكينات الصراف الآلي قفز إلى 9 مليار جنيه في يومين فقط، بينما المعدل الطبيعي لا يتجاوز 2 إلى 3 مليار يوميًا.

وأضاف الاتربي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تزامن صرف المرتبات والمعاشات مع إجازة عيد الأضحى وزيادة احتياجات المواطنين تسبب في ضغط هائل على ماكينات الصراف، مما أدى إلى ظهور زحام أمام الماكينات في أوقات الذروة صباحًا وظهيرة.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر يمتلكان نحو 13 ألف ماكينة صراف آلي موزعة على جميع المحافظات، وهما أكبر بنكين من حيث عدد الماكينات، رغم التكلفة العالية لتشغيلها.

وتابع أن "المواطنين قلقانين فكلهم بيتكدسوا قدام المكنة في نفس الوقت، لكن البنوك أخذت كل احتياطاتها وجهزت شركات التغذية عشان تغذي الماكينات فورًا لما تفضي"، مشيرًا إلى أن جميع الماكينات مراقبة لحظيًا من داخل البنك.

وشدد محمد الاتربي على أن البنك الأهلي وبنك مصر كبنكين وطنيين يتحملان تكاليف تشغيل الماكينات رغم ارتفاعها، لضمان توافر الخدمة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد والمناسبات.

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك لديها خطة طوارئ سنوية لموسم الأعياد، تشمل زيادة أحجام النقدية المغذية للماكينات وتكثيف عمليات المراقبة والتغذية الفورية، لتقليل معاناة المواطنين وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.