لقي شاب مصرعه، بينما أُصيب 5 عمال بحروق وجروح واختناق، إثر اندلاع حريق هائل داخل محطة وقود سيارات غير مرخصة بقرية الجزيرة على طريق طلمبات حلق الجمل- إدكو بمحافظة البحيرة، وامتداد النيران إلى منزل ملحق بالمحطة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو حمص، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محطة وقود.

على الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إذ انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران.

بالفحص تبين اشتعال النيران في سيارة نقل 3/4 محملة بفنطاس يحتوي على بنزين وسولار، أثناء تفريغ حمولتها داخل المحطة، ما أدى إلى امتداد الحريق للمحطة والمنزل الملحق بها والمكون من حجرتين.

وأسفر الحريق عن تفحم السيارة والمحطة بالكامل، وانهيار سقف إحدى الغرف، وامتداد ألسنة اللهب إلى أجزاء من المنزل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومستأجر المحطة وهو "أحمد حسين محمد محمود"، 30 عاما، سائق السيارة.

كما أُصيب 5 عمال، وهما: محمد عبد الناصر محمد عوض، 30 عاما، بحروق متفرقة بالجسم وحالته غير مستقرة، عبد الرحمن محمود حسين، 30 عاما، بحروق باليدين، رمضان محمود حسين، 35 عاما، إصابات متفرقة، محمد مصطفى محمد حسين، 16 عاما، اختناق، مصطفى محمد محمود، 14 عاما، اختناق.

أفاد شقيق أحد المتوفين، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أثناء تفريغ حمولة الوقود، ما أدى لاشتعال النيران وامتدادها سريعًا، دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إدكو العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات.

وجرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه، والتصريح بدفن الجثمان عقب ذلك.

