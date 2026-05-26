أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، شيوي مين، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش حاليًا عصرها الذهبي، بالتزامن مع الذكرى السبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وأوضحت أن عام 2026 يشهد تكاملًا متعمقًا بين مبادرة “الحزام والطريق” و“رؤية مصر 2030”، بما ينعكس على نمو غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

طفرة في الصادرات والتبادل التجاري

كشفت القنصل عن طفرة ملحوظة في التبادل التجاري، مشيرة إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدر للفراولة المجمدة إلى السوق الصيني عالميًا.

كما أشارت إلى وصول أول شحنة برتقال مصري بوزن 516 طنًا إلى شنغهاي بجمارك صفرية، ما ساهم في خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار

أوضحت شيوي مين أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 9 مليارات دولار، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شركة تعمل في السوق المصري، مع تسجيل نمو في الصادرات المصرية للصين بنسبة 40%.

وأضافت أن بكين تعمل على تسهيل حركة التجارة عبر “ممرات خضراء” لتسريع إجراءات الصادرات المصرية.

تعاون مستقبلي في الموانئ والآثار والتكنولوجيا

وتطرقت القنصل العام إلى محاور التعاون المستقبلية، والتي تشمل دعم التعاون في الموانئ ومنطقة قناة السويس، وإنشاء ورش “لوبان” للتدريب المهني، إلى جانب مشروعات مشتركة في مجال الآثار الغارقة بالإسكندرية.

كما أشارت إلى توسيع التبادل الثقافي بين المتاحف، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الفلسفة الصينية تقوم على “تمكين الإنسان وليس استبداله”.

رؤية سياسية للاستقرار الدولي

وعلى الصعيد الدولي، عرضت القنصل رؤية الصين الداعمة للسلام في الشرق الأوسط وأمن الخليج، مع التأكيد على أهمية حماية الممرات الملاحية الدولية ورفض استمرار النزاعات المسلحة، والدعوة إلى الحلول السياسية والحوار.