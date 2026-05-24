إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37

كتب : محمد عبدالناصر

06:54 م 24/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    خالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (5)
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (4)
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين، متوقعة استمرار الطقس المعتدل صباحًا، والمائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة بجنوب البلاد.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 25 للعظمى و18 للصغرى، وتسجل شمال الصعيد 33 للعظمى و19 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 37 درجة للعظمى و24 للصغرى.

4334

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس عاصفة ترابية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
ترامب: إيران قد ترغب يوما ما في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران قد ترغب يوما ما في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد
رياضة عربية وعالمية

القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان