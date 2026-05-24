أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين، متوقعة استمرار الطقس المعتدل صباحًا، والمائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة بجنوب البلاد.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 25 للعظمى و18 للصغرى، وتسجل شمال الصعيد 33 للعظمى و19 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 37 درجة للعظمى و24 للصغرى.