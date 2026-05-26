أعلنت وزارة السياحة والآثار اكتمال وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة، والانتهاء من تسكينهم بالفنادق والأبراج المعتمدة بمختلف مناطق مكة المكرمة، تمهيدًا لانطلاق مرحلة تصعيدهم اليوم إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط تنسيق متواصل مع البعثة الرسمية للحج المصري، والجهات السعودية المختصة، وشركات السياحة المنفذة للبرامج.

وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن إجمالي عدد حجاج السياحة المصريين خلال الموسم الحالي بلغ 40 ألفًا و713 حاجًا، مشيرة إلى أن عملية التسكين تمت بالكامل داخل الفنادق المعتمدة دون تسجيل أي ملاحظات.

توزيع التسكين وفق طبيعة البرامج

وأوضحت أن خطة التسكين تم تنفيذها وفقًا لطبيعة البرامج المعتمدة ومستوى الخدمات المتعاقد عليها، حيث استقبلت منطقة العزيزية النسبة الأكبر من حجاج برامج الحج الاقتصادي والبري، فيما استضافت منطقتا أجياد والمسفلة حجاج برامج الخمس نجوم إلى جانب بعض برامج الحج الاقتصادي والبري، بما يحقق توزيعًا متوازنًا يلبي احتياجات الحجاج.

متابعة ميدانية على مدار الساعة

أضافت أن لجان البعثة انتشرت ميدانيًا داخل مختلف الفنادق ومقار الإقامة لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للحجاج، والاطمئنان على مستوى الإعاشة والتكييف وكفاءة المصاعد، فضلًا عن متابعة انتظام وسائل النقل من وإلى المسجد الحرام خلال أوقات الصلوات.

وأشارت إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال حجاج السياحة والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى انتهاء المناسك.

تجهيز عيادتين طبيتين لخدمة الحجاج

في إطار خطة الرعاية الصحية، كشفت سامية سامي عن تجهيز عيادتين طبيتين بمكة المكرمة بالتعاون بين بعثة وزارة السياحة والآثار للحج السياحي والبعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن العيادة الأولى تقع بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد، بينما تقع الثانية بفندق الراقي المميز بمنطقة العزيزية، وتم اختيار الموقعين وفقًا لخريطة توزيع إقامة الحجاج لضمان سرعة وصول الخدمات الطبية إليهم.

وأضافت أن العيادتين مزودتان بمخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويعمل بهما فريق طبي متكامل على مدار الساعة لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للحجاج.

12 لجنة ميدانية بالمشاعر المقدسة

لفتت إلى أن بعثة وزارة السياحة والآثار تواصل استعداداتها المكثفة لمرحلة المشاعر المقدسة من خلال 12 لجنة ميدانية منتشرة داخل مخيمات حجاج السياحة المصريين بمشعري منى وعرفات، لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة للحجاج وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات طوال فترة أداء المناسك.