التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو

كتب : داليا الظنيني

11:40 م 25/05/2026

أسعار اللحوم

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، أن الدولة تواصل ضخ اللحوم الطازجة والمبردة عبر منافذ وزارة التموين والشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إنشاء 20 شادرًا في مختلف المحافظات لتوفير الأضاحي للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعروض يشمل رؤوس الخراف الضاني.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن أسعار اللحوم داخل منافذ الوزارة تقل بنحو 30% عن نظيرتها في الأسواق الحرة، حيث تتراوح الأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والجودة، مؤكدًا استمرار توافر الكميات بشكل منتظم.

وتابع: "الحملات الرقابية مكثفة بالتعاون بين وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري حتى نضمن جودة اللحوم المعروضة ونحمي صحة المستهلكين"، مشيرًا إلى أن هذه الحملات مستمرة طوال أيام العيد.

وشدد الدكتور تامر صلاح مختار على استمرار تطبيق قرار منع الذبح خارج المجازر خلال أيام العيد، مع إتاحة الذبح داخل المجازر الحكومية مجانًا، في إطار تنظيم عملية الذبح والحفاظ على السلامة العامة والبيئة من التلوث.

وأكد وكيل وزارة التموين على تخصيص الخط الساخن 16528 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة باللحوم والسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تكثيف حملاتها لضبط الأسواق وضمان وصول السلع الآمنة للمستهلكين في جميع المحافظات.

أسعار اللحوم التموين عيد أضحى

