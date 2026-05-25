الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة وشبورة مائية ونشاط رياح

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 25/05/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 25 مايو حتى السبت 30 مايو، متوقعة استمرار الأجواء المائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت الأرصاد أن نشاطًا للرياح سيستمر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال فترة التوقعات، ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 24 و27 درجة، وتسجل شمال الصعيد ما بين 32 و34 درجة، في حين تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة مع التغيرات السريعة في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع.

