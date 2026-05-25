تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية

كتب : محمد سامي

07:47 م 25/05/2026
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (1)
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (4)
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (2)
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (3)
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (7)
    تدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والبريطانية بقاعدة الإسكندرية (6)

نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحرى المشترك "مدافع الإسكندرية" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية وقوات العمليات الخاصة البريطانية والذى استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية بنطاق الأسطول الشمالى.

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

وتضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، ونشاط القتال فى الأماكن المغلقة وتحرير الرهائن والتدريب على الإسعافات الأولية بالميدان والإخلاء الطبى للمصابين أثناء القتال وتنفيذ الرماية التكتيكية بالذخيرة الحية والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب لكلا الجانبين من جاهزية وإحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر ختام فعاليات التدريب عدد من قادة القوات البحرية لكلا الجانبين.

القوات البحرية المصرية تدريب بحري مدافع الإسكندرية

