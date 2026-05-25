أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة على بعض المناطق، لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 25 درجه، والمناطق الجنوبية 37 درجة.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وتابعت: يوجد تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة بجنوب البلاد.