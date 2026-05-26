كتب- محمد ممدوح:

تصوير - محمد الميموني:

رصد موقع "مصراوي"، مساء اليوم، عدم توافر سيولة مالية داخل عدد من ماكينات الصراف الآلي ATM، بإحدى المناطق التي تضم كثافة كبيرة من البنوك بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وزيادة إقبال المواطنين على سحب أموالهم.

وفي وقت سابق، تقدم النائب أشرف سعد سليمان، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة نقص السيولة النقدية داخل عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي، وما ترتب عليها من تكدس المواطنين واستغلال البعض للأزمة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد النائب أن عددًا كبيرًا من المواطنين اشتكوا خلال الأيام الماضية من عدم توافر الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي في العديد من المناطق، ما تسبب في حالة من الزحام الشديد أمام البنوك والماكينات، خاصة مع زيادة احتياجات الأسر المصرية، وصرف المرتبات والمعاشات قبل العيد.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية إلى أن الأزمة تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والموظفين، فضلًا عن استغلال بعض الأشخاص للأزمة عبر فرض مبالغ إضافية مقابل توفير السيولة النقدية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلًا وحاسمًا.

وطالب النائب الحكومة والبنك المركزي بسرعة تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل مستمر، وضمان توافر السيولة الكافية بجميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة والمتابعة على ماكينات الصرف والبنوك خلال الفترة الحالية، منعًا لتكرار الأزمة وحفاظًا على حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الأعطال المتكررة في ماكينات الصراف الآلي ونقص السيولة النقدية تتزايد بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد والمناسبات، نتيجة الضغط الكبير من المواطنين على السحب خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن الإقبال الكثيف على ماكينات ATM قبل الأعياد يؤدي إلى نفاد السيولة سريعًا، ما يتسبب في تعطلات متكررة بالخدمة ويؤثر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن شبكة ماكينات الصراف الآلي في مصر تضم نحو 26 ألفًا و160 ماكينة، فيما يمتلك أحد البنوك وحده نحو 7 آلاف و357 ماكينة، بما يعكس حجم الانتشار الكبير لهذه الخدمة على مستوى الجمهورية.