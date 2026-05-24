إعلان

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. حرارة ورياح وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد نصار

10:20 ص 24/05/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس ربيعي معتدل في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فتكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (أسوان - أبوسمبل) على فترات متقطعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
زووم

يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
شئون عربية و دولية

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
تحرك عاجل من الأهلي لإعادة محمد عبد المنعم.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

تحرك عاجل من الأهلي لإعادة محمد عبد المنعم.. ما التفاصيل؟
10 صور لـ أنغام على الريد كاربت في نزال الملاكمة الأسطوري بالأهرامات
زووم

10 صور لـ أنغام على الريد كاربت في نزال الملاكمة الأسطوري بالأهرامات
تحذير من طقس الساعات المقبلة.. حرارة ورياح وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. حرارة ورياح وأمطار على هذه المناطق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
"حرارة مرتفعة ورياح وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة