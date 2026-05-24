كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس ربيعي معتدل في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا فتكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للبرودة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (أسوان - أبوسمبل) على فترات متقطعة.