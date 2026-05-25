أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين صحة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تبدأ من يوم الوقفة وحتى نهاية أيام العيد، وتشمل عدة محاور رئيسية.

وأضاف عبد الغفار خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الخطة ترتكز على تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ، حيث تم الدفع بأكثر من 1600 سيارة إسعاف موزعة على الطرق الرئيسية وأماكن التجمعات وساحات الصلاة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الخطة تشمل أيضًا 11 لانشًا نهريًا على طول مجرى النيل، ووحدات إسعاف بحري في محافظة الإسكندرية، لضمان تغطية كافة المناطق والتدخل السريع في أي طارئ صحي.

وتابع: "المستشفيات رفعت درجة الاستعداد القصوى، وقللت الإجازات وزادت أعداد الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، ووفرت مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بغرف التحكم المركزية.

وشدد عبد الغفار على أن جميع الإجراءات مرتبطة بغرف التحكم المركزية في ديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتصلة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف الصحي على مدار الساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الخطة تشمل أيضًا التعامل مع أي طوارئ صحية مرتبطة بالعادات الغذائية خلال العيد، مثل الإفراط في تناول اللحوم، مشددًا على أن الهدف هو ضمان عيد آمن صحيًا لكل المواطنين في جميع المحافظات.