سكك حديد مصر تحذر من حرق المخلفات الزراعية قرب شريط القطارات

كتب : محمد نصار

03:30 ص 22/05/2026
    حرق المخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد
    حرق المخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد

أهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين ومزارعي مصر، ضرورة الالتزام الكامل بعدم تشوين أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من شريط السكك الحديدية، لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر جسيمة تؤثر بشكل مباشر على أمن وسلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات، وقد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن إلقاء القمامة والمخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما تمثله من تعدٍّ على مرفق حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، داعيةً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون المشترك للحفاظ على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وانتظام على امتداد خطوط الشبكة.

حرق المخلفات قضبان السكة الحديد سكك حديد مصر

