كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن التحضير لمفاجأة رياضية ضخمة في مصر خلال العام المقبل، مؤكدًا أنها ستكون واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي شهدتها البلاد خلال آخر 100 عام.

قال آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع شراكة بين شركة صلة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن العمل يجري حاليًا على الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية قبل الكشف عن الحدث بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التجهيزات تُقام بالكامل ومن الصفر داخل مصر.

وأضاف أن الجماهير ستكون على موعد مع حدث وصفه بالمذهل وغير المسبوق، متمنيًا النجاح للنزال المرتقب الذي يقام مساء السبت ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة العالمي في مصر.

"نبني كل شئ من الصفر هنا في مصر، وأتمنى أن تستمتعوا يوم السبت المقبل إن شاء الله ونري نزالا رائعًا، مع تمنياتي بالتوفيق للبطلين"؛ تابع آل الشيخ، وأضاف: "نتطلع بشوق إلى ليلة السبت، ونعدكم بأن تكون ليلة مميزة للغاية".

وشهدت هضبة الجيزة بمنطقة أبو الهول إقامة فعالية المواجهات المباشرة بين أبطال نزالات حدث “جلوري إن جيزة”.

وانطلقت الفعاليات من أمام تمثال أبو الهول وعلى سفح الأهرامات، وسط ترقب كبير للنزال الرئيسي الذي يجمع بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل.