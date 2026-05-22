أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل ساحة واسعة للتسابق في أعمال الخير والطاعات، مستشهدًا بقوله تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أوضح "الجندي"، خلال لقاء ببرنامج على قناة الناس، أن هذه الأيام المباركة تمثل فرصة للتقرب إلى الله عبر العبادات وأعمال البر المختلفة، مشيرًا إلى أن أبواب الخير في هذه الفترة تتسع لتشمل كل ما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن من صور العمل الصالح حفر الآبار، وإجراء الأنهار، وزراعة النخيل، وبناء المساجد، ووقف المصاحف، مؤكدًا أن جميع أوجه الخير تدخل ضمن مفهوم العمل الصالح.

وأضاف أن العمل الصالح لا يقتصر على العبادات فقط، بل يشمل أيضًا إصلاح الأرض، وتحقيق التنمية، وإطعام المحتاجين، وتوفير فرص العمل، ودعم مسارات الاستثمار والتنمية.

ولفت إلى أن هذه المعاني تتجسد في مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع "الدلتا الجديدة"، باعتباره نموذجًا عمليًا لترجمة مفهوم العمل الصالح على أرض الواقع.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن جوهر العمل الصالح هو نفع الآخرين، وأن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان في هذه الأيام المباركة هو ما يحقق الخير للناس ويسهم في تنمية المجتمع.

