استعدادات مكثفة لصلاة عيد الأضحى في الساحات المفتوحة بالأقصر

كتب : محمد محروس

04:00 ص 22/05/2026

صلاة العيد في ساحة ابوالحجاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن خطتها الشاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية ، والتي تضمنت تخصيص 65 ساحة واعتماد 1603 مسجدا على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة العيد، بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المديرية اعتمدت 1603 مسجدا بالإضافة إلى 65 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام التام بموضوع الخطبة الموحدة الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي تحددها الوزارة، كما تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للتعامل الفوري مع أي أزمات حال حدوثها والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال التعقيم والنظافة بالمساجد مع تكليف السادة المفتشين بالمرور الدوري على المساجد لمتابعة أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة لكافة الأماكن المخصصة لشعائر العيد.

أوقاف الأقصر صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى 2026 ساحات صلاة العيد الأقصر مساجد الأقصر مديرية أوقاف الأقصر الشيخ علي صديق وزارة الأوقاف

