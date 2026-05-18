إعلان

جدول مواعيد.. تشغيل قطارات تهوية ديناميكية إضافية خلال عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

02:35 م 18/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت هيئة سكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية "تهوية ديناميكية" خلال عطلة عيد الأضحى.

وجاءت قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها على النحو التالي:

- تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة يوم 26/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:05.

- تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة يوم 26/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:25 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:20.

- تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 06:30.

- إيقاف تشغيل قطاري 31/2 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/الإسكندرية والعكس يوم 25/5/2026.

700657737_1378919810938046_8681060906816084889_n701019415_1378919847604709_4883350083835033441_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر قطارات العيد عيد الأضحى القطارات الإضافية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
أخبار المحافظات

والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
أخبار المحافظات

بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور