تابعنا على

قررت هيئة سكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية "تهوية ديناميكية" خلال عطلة عيد الأضحى.

وجاءت قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها على النحو التالي:

- تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة يوم 26/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:05.

- تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/القاهرة يوم 26/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:25 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

- تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:20.

- تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/أسوان يوم 2/6/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 06:30.

- إيقاف تشغيل قطاري 31/2 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/الإسكندرية والعكس يوم 25/5/2026.



