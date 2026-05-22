تخفيضات تصل لـ50٪.. أسعار رحلات اليوم الواحد في عيد الأضحى 2026

كتب : أحمد العش

01:47 ص 22/05/2026

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة الداخلية بدأت في طرح عروض مكثفة لبرامج رحلات اليوم الواحدمع اقتراب عيد الأضحى 2026، بخصومات تصل إلى 50%، بهدف جذب الأسر والشباب لقضاء إجازة قصيرة بتكلفة مناسبة دون الحاجة للإقامة الطويلة.

وأوضح "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن السوق السياحي يشهد حالة من الانتعاش الملحوظ، مع تنوع كبير في البرامج والوجهات، وتنافس بين الشركات لتقديم أفضل الأسعار والخدمات خلال موسم العيد.

أسعار رحلات العين السخنة في عيد الأضحى 2026

قال المصدر المسؤول إن العين السخنة تظل الوجهة الأكثر طلبًا لقربها من القاهرة، إذ تشمل البرامج دخول القرى السياحية واستخدام الشواطئ وحمامات السباحة، وبعض العروض تتضمن الأكوا بارك.

وتتراوح الأسعار بعد التخفيض بين 350 إلى 600 جنيه للفرد، وفق مستوى الفندق وما إذا كانت الوجبة مشمولة ضمن البرنامج.

أسعار رحلات الفيوم ووادي الريان في عيد الأضحى 2026

أضاف "المصدر" أن رحلات الفيوم ووادي الريان تجذب محبي الطبيعة والأنشطة المفتوحة، وتشمل: زيارة الشلالات، التزحلق على الرمال، وجولات بحيرة قارون، إلى جانب وجبة غداء بدوية، وتبدأ الأسعار من 200 إلى 350 جنيهًا للفرد شاملة الانتقالات والأنشطة الأساسية.

وأشار إلى أن برامج الإسكندرية وأفريكانو بارك تجمع بين الترفيه والسياحة، إذ تبدأ الجولة بزيارة الحديقة المفتوحة ثم التوجه إلى الكورنيش وزيارة القلعة وتناول المأكولات البحرية، وتتراوح الأسعار بين 300 إلى 450 جنيهًا للفرد شاملة دخول البارك والانتقالات بأتوبيسات مكيفة.

أسعار رحلات اليخوت في عيد الأضحى 2026

أوضح "المصدر" أن رحلات اليخوت في الغردقة والعين السخنة تعتبر من أكثر البرامج الفاخرة، وتشمل: يومًا كاملًا في البحر مع التوقف للسباحة والغطس، إضافة إلى بوفيه مفتوح على متن اليخت، وتبدأ الأسعار من 400 إلى 700 جنيه للفرد حسب مستوى الخدمة والوجهة.

نصائح مهمة للحجز خلال العيد

شدد المصدر على أهمية الحجز المبكر للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 50%، خاصة مع محدودية المقاعد والأماكن في القرى السياحية والأتوبيسات.

ودعا إلى ضرورة مراجعة تفاصيل البرنامج جيدًا قبل الحجز، والتأكد مما إذا كان السعر يشمل تذاكر الدخول والوجبات أم يقتصر على الانتقالات فقط، لضمان المقارنة الدقيقة بين العروض المختلفة.

وأكد "المصدر" أن موسم عيد الأضحى 2026 يشهد منافسة قوية بين شركات السياحة الداخلية، ما انعكس على تنوع البرامج وتراجع الأسعار، ليصبح أمام المواطنين خيارات واسعة لقضاء إجازة اقتصادية وممتعة في آن واحد.

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب

