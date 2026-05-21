تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري، في إطار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والمجازر، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف الحملات على محال الجزارة والشوادر والأسواق، مع إحكام الرقابة على تداول اللحوم والدواجن حفاظًا على الصحة العامة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تضر بالمواطنين.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن جهود مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن ضبط نحو 6 أطنان من هياكل الدواجن ومصنعات ومقطعات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح أن المضبوطات تم ضبطها بمناطق كرداسة والطالبية والعجوزة والهرم والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور.

وشملت المضبوطات 3 أطنان من هياكل ورؤوس الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة كرداسة، إلى جانب ضبط 2 طن من مصنعات ومقطعات اللحوم الفاسدة بمنطقة الهرم.

كما تم ضبط 400 كجم من مصنعات اللحوم الفاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمنطقة الطالبية، فضلًا عن ضبط 600 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء العجوزة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 17 محضرًا بالمخالفات المضبوطة.

وأضاف أن الإدارات البيطرية الخارجية كثفت حملاتها بالتعاون مع المراكز والمدن، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة بمراكز أطفيح والبدرشين والصف ومنشأة القناطر، إلى جانب حي جنوب الجيزة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية.