قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم يمثل "إنجازًا إعجازيًا واستثنائيًا"، في ظل ما وصفه بالأزمات القاسية التي تعرض لها النادي خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو فيما يتعلق بمنع القيد وسحب بعض الامتيازات.

وأضاف "عيسى" خلال بث مباشر عبر قناته على يوتيوب، أن تتويج الزمالك جاء رغم "الضغوط الموجعة" التي أحاطت بالفريق، معتبرًا أن هذا اللقب يعد من أفضل بطولات الدوري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى حالة الفرحة الكبيرة التي يعيشها جمهور النادي الأبيض بعد هذا الإنجاز.

إبراهيم عيسى: لا أتحدث عن الكرة بل عن السياسة داخل الرياضة

أوضح الكاتب الصحفي، أنه لا يرغب في تحليل الجوانب الفنية الخاصة بالمنافسة الكروية، مؤكدًا أن حديثه ينصب على المنطق السياسي الذي ينعكس داخل المجال الرياضي، خاصة بعد متابعته لما وصفه بـ"الفيديوهات الغريبة" التي تداولتها لجان إلكترونية محسوبة على النادي الأهلي عقب خسارة الفريق للقب.

وشدد على أن جمهور النادي الأهلي يختلف تمامًا عن تلك اللجان الإلكترونية، معتبرًا أن قطاعًا كبيرًا من جماهير الأهلي أكثر وعيًا من الانسياق خلف محاولات إثارة الفتنة بين الجماهير.

عيسى: غمزة لاعب سيراميكا.. نموذج لصناعة التشتيت

تحدث "عيسى" عن الجدل الذي أثير عقب مباراة الزمالك وسيراميكا، بعدما جرى تداول مقطع مصور للاعب سيراميكا أثناء تنفيذ ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد عواد، إذ زعم البعض أن اللاعب "غمز بعينه" لإبلاغ الحارس بمكان التسديد.

ووصف هذه الرواية بأنها "ساذجة وتافهة"، لكنه اعتبر أن خطورتها تكمن في تصديق مئات الآلاف لها، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يقوم على "تشويه الحقيقة وتشتيت الانتباه" للهروب من مناقشة الأسباب الحقيقية وراء إخفاق الفريق.

إبراهيم عيسى ينتقد الهروب من الاعتراف بالفشل

أكد إبراهيم عيسى، أن تحويل النقاش من تقييم الأداء الرياضي إلى نظريات المؤامرة والاتهامات يمثل انعكاسًا لطريقة إدارة الأزمات في العالم العربي، موضحًا أن البعض يلجأ دائمًا إلى اختلاق مؤامرات وأعداء بدلًا من الاعتراف بالأخطاء أو مراجعة السياسات الفاشلة.

وقال إن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية أصبحا أمرين نادرين، سواء في الرياضة أو السياسة، مضيفًا أن كثيرًا من الجهات تلجأ إلى التشويش والتضليل من أجل تبرير الإخفاق أمام الجمهور.

إبراهيم عيسى: نظريات المؤامرة تسيء إلى الأهلي نفسه

أشار "عيسى" إلى أن تبني بعض الأصوات المحسوبة على الأهلي لفكرة المؤامرة ضد النادي يضر بتاريخ النادي وإنجازاته، لأن الحديث عن تدخلات أو مجاملات يعني، وفق تعبيره، التشكيك في البطولات التاريخية التي حققها الأهلي عبر عقود.

وأضاف أن الأهلي كان دائمًا يتباهى بتفوقه الرياضي وجماهيريته، لكن تصاعد خطاب المؤامرة خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع صورة النادي الواثق من نفسه، بحسب وصفه.

انتقاد الاتهامات المجانية والطعن في الذمم

انتقد "الإعلامي" ما وصفه بحالة الاستسهال في اتهام اللاعبين والأندية بالتواطؤ أو التشكيك في الذمم والشرف المهني، مؤكدًا أن لاعب كرة القدم المحترف لا يجوز الطعن في نزاهته دون أدلة.

وأوضح "عيسى" أن بعض الخطابات المتداولة على مواقع التواصل أصبحت تعتمد على الخرافات والشائعات لتبرير الفشل، بدلًا من إجراء مراجعات حقيقية للأداء والإدارة.

إبراهيم عيسى: أزمة اللجان الإلكترونية ليست رياضية فقط

ربط إبراهيم عيسى بين ما يحدث في المجال الرياضي وبين المشهد العام في مصر والمنطقة العربية، معتبرًا أن اللجان الإلكترونية أصبحت أداة لتزييف الوعي وصناعة الاستقطاب، سواء في السياسة أو الرياضة أو حتى القضايا الدينية.

وأكد أن إنقاذ المؤسسات الرياضية من تأثير هذه اللجان يشبه، بحسب تعبيره، الحاجة إلى إنقاذ المجال العام كله من الخطابات المنظمة التي تعتمد على التشويه والتحريض.

مشاهد فرحة غزة بفوز الزمالك

توقف "عيسى" عند مقاطع فيديو أظهرت احتفال عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بفوز الزمالك بالدوري، واصفًا هذه المشاهد بأنها مؤثرة للغاية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقال الإعلامي إبراهيم، إن رؤية الناس وهم يحتفلون بكرة القدم وسط المعاناة اليومية تطرح تساؤلات سياسية وإنسانية أعمق حول الواقع الذي يعيشه سكان غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، داعيًا إلى مراجعة كثير من المواقف والخطابات التي صاحبت تلك المرحلة.

