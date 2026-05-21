نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تُسدد باليوان الصيني، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار، بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، على الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، حيث صدر القرار برئاسة الجمهورية في 7 سبتمبر 2025، ووافق عليه مجلس النواب في جلسته المعقودة بتاريخ 2 مارس 2026.

ويأتي المشروع ضمن خطط الدولة لتعزيز منظومة النقل والربط السككي بمدينة العاشر من رمضان، بما يدعم التوسع العمراني والصناعي ويعزز كفاءة شبكة النقل.