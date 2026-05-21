إعلان

السيسي يوافق على قرض بـ200 مليون دولار لمشروع نقل استراتيجي

كتب : محمد نصار

07:12 م 21/05/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تُسدد باليوان الصيني، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار، بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، على الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، حيث صدر القرار برئاسة الجمهورية في 7 سبتمبر 2025، ووافق عليه مجلس النواب في جلسته المعقودة بتاريخ 2 مارس 2026.

ويأتي المشروع ضمن خطط الدولة لتعزيز منظومة النقل والربط السككي بمدينة العاشر من رمضان، بما يدعم التوسع العمراني والصناعي ويعزز كفاءة شبكة النقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خط سكك حديد العاشر سكك حديد مصر الجريدة الرسمية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
زووم

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026
أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني
شئون عربية و دولية

ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية