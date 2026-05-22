إعلان

رئيسة القومي للمرأة تشارك في احتفالية العيد الوطني الـ54 للكاميرون

كتب : نور العمروسي

01:30 ص 22/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المجلس القومي للمرأة
  • عرض 3 صورة
    المجلس القومي للمرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية سفارة الكاميرون بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الـ54 لجمهورية الكاميرون، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.

وحضر الاحتفال كل من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسية.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الكاميرونية

أكدت المستشارة أمل عمار عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكاميرون، مشيدةً بما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجالات تمكين المرأة وبناء القدرات وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن حرص المجلس على دعم أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكاميروني، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة الأفريقية ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، متمنيةً لجمهورية الكاميرون وشعبها دوام التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة مصر والكاميرون تمكين المرأة أمل عمار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
علاقات

كم تبلغ تكلفة الجلباب الصعيدي بعد حملة المليون جلابية؟
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
أخبار مصر

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية