شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في احتفالية سفارة الكاميرون بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الـ54 لجمهورية الكاميرون، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.

وحضر الاحتفال كل من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسية.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية الكاميرونية

أكدت المستشارة أمل عمار عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والكاميرون، مشيدةً بما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجالات تمكين المرأة وبناء القدرات وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن حرص المجلس على دعم أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكاميروني، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة الأفريقية ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، متمنيةً لجمهورية الكاميرون وشعبها دوام التقدم والازدهار.

