أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لحث المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة على سرعة استكمال إجراءات التقنين، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتوفيق أوضاع المواطنين الجادين وفقًا للقوانين المنظمة.

التواصل المباشر لتوضيح إجراءات التقنين

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية تواصل جهودها الميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين، وتعريفهم بخطوات وإجراءات التقديم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب توضيح المستندات المطلوبة وآليات استكمال الملفات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتقديم الدعم اللازم لهم للإسراع في إنهاء ملفات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.

متابعة ميدانية لحالات التقنين بالمراكز

وكشف تقرير المتابعة المعروض على المحافظ عن الموقف التنفيذي للحملة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، حيث تم التواصل مع 100 حالة بمركز ومدينة إهناسيا، و32 حالة بمركز سمسطا، و11 حالة بمركز ببا، و5 حالات بمركز ناصر، مع استمرار أعمال الحملة بباقي المراكز والمدن.

المحافظ يشدد على تكثيف حملات التوعية

وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرار حملات «طرق الأبواب» وتكثيف جهود التوعية بأهمية سرعة تقنين الأوضاع القانونية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.