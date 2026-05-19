أعلنت الهيئة القومية لـ"سكك حديد مصر" تخفيض سرعات القطارات على عدد من الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، اليوم، وذلك كإجراء احترازي مؤقت تزامنًا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وبما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الركاب وكفاءة التشغيل.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة، بهدف تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة على مسارات التشغيل، على أن تعود السرعات إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على بعض الرحلات نتيجة هذا الإجراء، مؤكدة أن سلامة التشغيل وسلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها.