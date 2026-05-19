إعلان

بسبب الحرارة.. خفض سرعات قطارات الوجهين القبلي والبحري

كتب : محمد نصار

02:04 م 19/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لـ"سكك حديد مصر" تخفيض سرعات القطارات على عدد من الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، اليوم، وذلك كإجراء احترازي مؤقت تزامنًا مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وبما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الركاب وكفاءة التشغيل.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة، بهدف تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة على مسارات التشغيل، على أن تعود السرعات إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على بعض الرحلات نتيجة هذا الإجراء، مؤكدة أن سلامة التشغيل وسلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها.

701643642_1379793567517337_4233716725703416629_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر درجات الحرارة قطارات الوجه القبلي قطارات الوجه البحري خفض سرعة القطارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

بالصور.. قميص ليفربول الذي لن يرتديه محمد صلاح
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

قرار قضائي بشأن ياسمينا المصري في اتهامها بسب وقذف أشرف زكي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن ياسمينا المصري في اتهامها بسب وقذف أشرف زكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو