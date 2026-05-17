سكك حديد مصر: إضافة توقف جديد لقطار 1004 بمحطة أبوتيج

كتب : محمد نصار

12:05 م 17/05/2026

سكك حديد مصر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، إضافة محطة وقوف جديدة لقطار رقم (1004) ثالثة مكيفة (القاهرة/أسوان) بمحطة أبوتيج.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والاستجابة لمطالبهم.

ويبدأ تطبيق التوقف الجديد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، وفقًا للجدول المرفق.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، بشأن مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للركاب، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف محافظات الجمهورية.

سكك حديد مصر قطار 1004 قطارات القاهرة أسوان قطارات الصعيد

