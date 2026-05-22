عقدت كلية طب قصر العيني مجلسها برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، وذلك في إطار انتظام انعقاد المجالس الدورية للكلية، ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية والطبية، ومناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المتعلقة بتطوير منظومة العمل داخل الكلية ومستشفياتها.

واستعرض المجلس خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، استنادًا إلى ما تم مناقشته خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28/3/2026، والمتضمنة حزمة من الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة بالجامعات والمعاهد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

"قصر العيني" تطلق أول محطة للطاقة الشمسية

في هذا الإطار، أعلن الدكتور حسام صلاح، بدء تجربة رائدة لإنشاء محطة متكاملة للطاقة الشمسية أعلى مبنى إدارة الكلية، على أن يبدأ تشغيلها التجريبي الشهر المقبل، وذلك بالتنسيق مع كلية التخطيط العمراني وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تمهيدًا لتعميم التجربة داخل الكلية والمستشفيات التابعة لها.

وفي إطار التحول الرقمي والميكنة الشاملة للمجتمع الطبي، أشار الدكتور حسام صلاح إلى إطلاق مشروع لميكنة ورقمنة البوابات الخاصة بحرم قصر العيني، بما يضمن السيطرة الكاملة على دخول وخروج الموظفين والسيارات والزائرين، ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا.

المئوية الثانية لتأسيس قصر العيني

في ضوء خطة التطوير الشاملة استعدادًا لاستقبال المئوية الثانية لتأسيس قصر العيني، استعرض الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشروع تطوير وامتداد "متحف تاريخ طب قصر العيني" بمركز المؤتمرات.

ويستهدف المشروع إعادة تقديم المتحف بأحدث أساليب العرض العالمية، مع الحفاظ على الهوية التراثية، من خلال تطوير الواجهة الخارجية والمدخل الرئيسي، وإنشاء قاعة عرض رئيسية مفتوحة تعتمد على أنظمة إضاءة متحفية متطورة وتصميمات هندسية تعكس تاريخ ريادة الطب على مدار قرنين.