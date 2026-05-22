الحكومة تكشف الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد





أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يونيو من كل أسبوع، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود.

انخفاض الحرارة 4 درجات.. الأرصاد تكشف طقس عيد الأضحى 2026





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الأضحى، مع أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.



أسامة كمال: بن غفير يجسد الوجه الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية





أكد الإعلامي أسامة كمال أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يمثل الوجه الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية، منتقدًا ما وصفه بـ"الاستفزازات السياسية" التي يمارسها بحق النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.

هل يجب الامتناع عن قص الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب





أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم الأخذ من الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية مع دخول شهر ذي الحجة.

أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية





قال الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية، فالخروف يكون أضحية لشخص واحد فقط.

ينقص أجر الحاج.. أزهري: لا تنشغلوا بالتصوير داخل الحرم أثناء الحج





قال الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، إن على الحجاج أن يستمتعوا بكل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام، مؤكدًا أن الانشغال بالتصوير داخل الحرم يُفقدهم روح العبادة.

إبراهيم عيسى: نتائج 7 أكتوبر كانت كارثية على غزة والفلسطينيين - فيديو





قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الوقت حان لطرح أسئلة واضحة وصريحة وشفافة حول ما جرى في قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا ضرورة تقييم النتائج بعيدًا عن العواطف والانفعالات.