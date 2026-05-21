أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة هذا العام تشهد تجهيزات متميزة تليق بالحجاج المصريين، في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن موسم الحج السياحي 2026 يشهد للمرة الأولى تحديد أماكن الحجاج داخل المخيمات مسبقًا من مصر عبر نظام المسار الإلكتروني، حيث يحصل كل حاج على رقم محدد مرتبط بمكان إقامته داخل المخيم، بما يسهم في إنهاء العشوائية وتقليل التكدس.

وأشار إلى أن هذه الآلية أسهمت بشكل كبير في تنظيم عملية التسكين داخل مشعري منى وعرفات، وتسهيل وصول الحجاج إلى أماكنهم فور الوصول.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن مخيمات حجاج السياحة تتمتع بمواقع مميزة هذا العام، حيث تقع على مسافة تقدر بنحو 600 متر فقط من منطقة الجمرات، مع الابتعاد عن مناطق الزحام الشديد مثل كوبري الملك عبدالله.

ولفت إلى أن المخيمات تقع بالقرب من طريق الملك خالد، وهو ما يسهل حركة تنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

وأكد أن المخيمات مزودة بتجهيزات متكاملة ونظيفة توفر مستوى مناسبًا من الراحة للحجاج، مشددًا على وجود متابعة مستمرة من بعثة الحج السياحي وغرفة شركات السياحة لضمان جودة الخدمات داخل المشاعر المقدسة.