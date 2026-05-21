كثفت بعثة الحج السياحي المصري، بالتعاون مع مجموعة الراجحي لخدمات الحجاج، جهودها للإسراع في إصدار وتسليم بطاقات «نسك» الذكية لحجاج السياحة المصريين داخل مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مع قرب اكتمال سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ / 2026م.

"بطاقة نسك" الوثيقة الرسمية للحاج"

تأتي هذه التحركات، بحسب غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المختصة، في إطار الحرص على تسهيل رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، خاصة بعد اعتماد بطاقة «نسك» كوثيقة رسمية أساسية لدخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها.

وتُعد بطاقة "نسك" بمثابة الهوية الذكية للحاج، حيث تتضمن جميع البيانات الأساسية الخاصة به، مثل الاسم والجنسية ورقم جواز السفر ومقار الإقامة، إلى جانب ارتباطها بتقنيات رقمية حديثة مثل QR Code وتقنية NFC، بما يسمح بالتحقق الفوري من بيانات الحاج وتقديم الدعم والخدمات له بشكل سريع.

"خطة تشغيلية" لتسريع التسليم"

وضعت مجموعة الراجحي، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة المصريين، خطة تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات فور وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وشملت الخطة زيادة أعداد الموظفين وفرق العمل المختصة بإصدار وطباعة وتسليم البطاقات، إلى جانب توفير فرق دعم فني وخدمة عملاء تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي استفسارات أو ملاحظات تخص الحجاج.

"التسليم داخل الفنادق"

تتولى فرق شركة الراجحي ولجانها المتواجدة بمطاري جدة والمدينة المنورة متابعة إجراءات وصول الحجاج، بالتنسيق الكامل مع مشرفي شركات السياحة واللجان الفرعية التابعة لبعثة الحج السياحي.

ويتم تسليم بطاقة نسك للحجاج داخل مقار السكن، مع تفعيلها رقميًا عبر تطبيق «نسك»، إلى جانب تسليم الأساور الذكية التي تتضمن بيانات الحاج وأرقام التواصل الخاصة بالبعثة، بما يعزز مستويات الأمان وسرعة الوصول للحجاج عند الحاجة.

"شرط أساسي لدخول المشاعر"

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التزام الحجاج بحمل بطاقة «نسك» طوال فترة الحج، باعتبارها شرطًا أساسيًا لدخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها، لما توفره من تنظيم وسهولة في تقديم الخدمات والرعاية الميدانية للحجاج.

"تنسيق مصري سعودي لخدمة الحجاج"

تأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق المستمر بين بعثة الحج السياحي المصرية والجهات السعودية المختصة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة المصريين، وتسهيل أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.