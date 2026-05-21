إعلان

بعثة الحج السياحي: انتهاء تفويج حجاج البري من المدينة إلى مكة غدًا

كتب : محمد أبو بكر

10:19 م 21/05/2026

جبل عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت بعثة الحج السياحي، أنه من المقرر الانتهاء غدًا الجمعة 22 مايو 2026 من عملية تفويج حجاج البري من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لموسم الحج الحالي.

استعدادات المشاعر المقدسة

أكدت البعثة، أن عمليات التفويج تتم وفق خطة تنظيمية دقيقة، بالتنسيق بين شركات السياحة واللجان الميدانية، لضمان انتقال الحجاج بسهولة ويسر إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي تواصل متابعة أوضاع الحجاج على مدار الساعة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال مرحلة الانتقال بين المدينة ومكة.

وأضافت البعثة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات السعودية وشركات النقل والخدمات، لتسهيل حركة الحجاج وضمان انتظام عمليات التفويج دون معوقات، تمهيدًا لبدء مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعثة الحج مكة المكرمة حجاج البري الحج السياحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
اقتصاد

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر
مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر