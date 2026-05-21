أعلنت بعثة الحج السياحي، أنه من المقرر الانتهاء غدًا الجمعة 22 مايو 2026 من عملية تفويج حجاج البري من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لموسم الحج الحالي.

استعدادات المشاعر المقدسة

أكدت البعثة، أن عمليات التفويج تتم وفق خطة تنظيمية دقيقة، بالتنسيق بين شركات السياحة واللجان الميدانية، لضمان انتقال الحجاج بسهولة ويسر إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي تواصل متابعة أوضاع الحجاج على مدار الساعة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم خلال مرحلة الانتقال بين المدينة ومكة.

وأضافت البعثة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات السعودية وشركات النقل والخدمات، لتسهيل حركة الحجاج وضمان انتظام عمليات التفويج دون معوقات، تمهيدًا لبدء مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة خلال الأيام المقبلة.