مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

أفاد مصدران إيرانيان كبيران لوكالة أنباء رويترز، بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام.

ووفقا لرويترز، فقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزيد من تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وصرّح مسؤولون إسرائيليون لرويترز، بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سيتم نقله من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندًا بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يعتبر الحرب منتهية ما لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء دعم طهران للجماعات المتحالفة معها في المنطقة، والقضاء على قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف أحد المصدرين الإيرانيين لرويترز، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الموضوع: "تقضي توجيهات الزعيم الأعلى، وأيضًا توافق الآراء داخل المؤسسة، بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".

وتابع المصدران، أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية مستقبلًا. وللزعيم الأعلى الكلمة الفصل في القضايا الرئيسية للدولة.