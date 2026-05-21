إعلان

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

كتب : وكالات

10:29 م 21/05/2026

مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدران إيرانيان كبيران لوكالة أنباء رويترز، بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهًا يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام.

ووفقا لرويترز، فقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزيد من تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وصرّح مسؤولون إسرائيليون لرويترز، بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سيتم نقله من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندًا بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يعتبر الحرب منتهية ما لم يتم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وإنهاء دعم طهران للجماعات المتحالفة معها في المنطقة، والقضاء على قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف أحد المصدرين الإيرانيين لرويترز، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الموضوع: "تقضي توجيهات الزعيم الأعلى، وأيضًا توافق الآراء داخل المؤسسة، بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".

وتابع المصدران، أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية مستقبلًا. وللزعيم الأعلى الكلمة الفصل في القضايا الرئيسية للدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامنئي حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية