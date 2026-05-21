قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الوقت حان لطرح أسئلة واضحة وصريحة وشفافة حول ما جرى في قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا ضرورة تقييم النتائج بعيدًا عن العواطف والانفعالات.

وأضاف "عيسى" خلال بث مباشر عبر قناته على يوتيوب، أن المقاومة في أصلها فكرة نبيلة، لكنها، بحسب وصفه، لا يجب أن تتحول إلى فعل عدمي أو انتحاري يقود إلى كوارث إنسانية وسياسية، مشددًا على أن أي مواجهة يجب أن تكون مدروسة وفق حسابات الواقع وموازين القوى وتداعيات رد الفعل المتوقع.

إبراهيم عيسى: نتائج 7 أكتوبر كانت كارثية على غزة

أشار إبراهيم عيسى، إلى أن ما حدث بعد 7 أكتوبر أدى، وفق تعبيره، إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع قطاع غزة، متحدثًا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمدارس.

وقال إن القطاع قبل الأحداث كان خاليًا من الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر، بينما أصبحت أجزاء واسعة منه بعد الحرب تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبرًا أن النتيجة النهائية كانت أسوأ من الصفر بالنسبة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

إشادة بالدور المصري في دعم غزة

أشاد "عيسى" بالدور المصري في دعم سكان قطاع غزة، لافتًا إلى جهود اللجان المصرية العاملة هناك، والتي تقوم، بإعادة تدوير صناديق المساعدات الخشبية وتحويلها إلى مقاعد وأثاث يستخدم داخل الخيام التعليمية للأطفال الفلسطينيين بعد تدمير المدارس.

وأكد أن هذه المشاهد تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة الأطفال الذين فقدوا المدارس والمنازل ومقومات الحياة الأساسية.

هجوم حاد على حركة حماس

وجه إبراهيم عيسى انتقادات حادة إلى حركة حماس، واصفًا ما جرى بأنه تصرف عدمي وانتحاري، معتبرًا أن الحركة دفعت الشعب الفلسطيني إلى مواجهة غير محسوبة العواقب.

وقال الكاتب الصحفي، إن أي قيادة سياسية أو عسكرية يجب أن تضع مصلحة الناس وحماية أرواحهم في المقام الأول، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمصير القيادات، بل بمصير المدنيين الفلسطينيين الذين يتحملون تبعات الحرب.

المقاومة ليست غاية في حد ذاتها

شدد "عيسى" على أن المقاومة تمثل وسيلة وليست هدفًا، موضحًا أن نجاح أي وسيلة يقاس بنتائجها العملية لا بالشعارات أو الحماس العاطفي.

وأضاف أن الاعتماد على الحل العسكري وحده، دون قراءة دقيقة للواقع والإمكانات، يؤدي إلى خسائر فادحة، معتبرًا أن الكراهية وحدها لا يمكن أن تكون أساسًا لاتخاذ القرارات السياسية أو العسكرية.

واعتبر أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو فرصة لتوسيع العمليات العسكرية وتعزيز بقائها السياسي، مؤكدًا أن النتائج النهائية صبت في مصلحة اليمين الإسرائيلي أكثر مما خدمت القضية الفلسطينية.

إبراهيم عيسى: الكراهية وحدها لا تصنع سياسة

اختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن إدارة الصراعات تحتاج إلى عقلانية وحسابات دقيقة، لا إلى الانفعال وحده، موضحًا أن القرارات المصيرية يجب أن تُبنى على تقييم النتائج المتوقعة وقدرة الشعوب على تحمل تبعاتها، لا على الشعارات فقط.

