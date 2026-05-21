إعلان

بعثة الحج السياحي تكشف لمصراوي تفاصيل الحالات المرضية بين الحجاج

كتب : محمد أبو بكر

04:52 م 21/05/2026

الحج السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف طارق حسين حسن، رئيس لجنة المستشفيات ببعثة الحج السياحي المصري، عن متابعة عدد من الحالات المرضية بين حجاج السياحة المصريين بالأراضي المقدسة منذ بداية موسم الحج الحالي.

وأكد أن جميع الحالات تخضع للرعاية الطبية والمتابعة المستمرة من خلال البعثة الطبية واللجان المختصة، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

"رعاية طبية على مدار الساعة"

أشار إلى أن لجان البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية لحجاج السياحة المصريين، والتدخل الفوري في أي حالات طارئة، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السلطات الصحية السعودية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وتقديم الخدمات الطبية للحجاج بأعلى مستوى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج السياحي حجاج مصر وزارة السياحة بعثة الحج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه
أخبار مصر

بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه
مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
أخبار مصر

مي عبدالحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع
لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان