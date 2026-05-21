كشف طارق حسين حسن، رئيس لجنة المستشفيات ببعثة الحج السياحي المصري، عن متابعة عدد من الحالات المرضية بين حجاج السياحة المصريين بالأراضي المقدسة منذ بداية موسم الحج الحالي.

وأكد أن جميع الحالات تخضع للرعاية الطبية والمتابعة المستمرة من خلال البعثة الطبية واللجان المختصة، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

"رعاية طبية على مدار الساعة"

أشار إلى أن لجان البعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الصحية لحجاج السياحة المصريين، والتدخل الفوري في أي حالات طارئة، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السلطات الصحية السعودية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المرضية المختلفة وتقديم الخدمات الطبية للحجاج بأعلى مستوى.