استضافت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مجموعة من أطفال مؤسسة "كلنا مع بعض"، في يوم حافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لحرص الشركة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الوعي الأثري لدى الأجيال الناشئة.

وشملت الزيارة برنامجًا متكاملًا جمع بين الترفيه والتثقيف داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات، حيث قام الأطفال بجولة في المعالم الرئيسية برفقة مرشد سياحي متخصص، عمل على تبسيط المعلومات التاريخية بأسلوب شيق يتناسب مع أعمارهم.

كما ساهمت مجموعة من المطاعم والمحلات بمنطقة الزيارة في إدخال البهجة على يوم الأطفال، حيث قدمت كل من "دولاتو"، و"نستله"، و"كنوز"، و"مزمزة" هدايا تذكارية ووجبات للأطفال، واختُتمت الفعالية بوجبة غداء مقدمة من مطعم "مزمزة".

وتسعى الشركة إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في دمج العمل الاستثماري بالتنمية المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس، ويعكس الوجه الحضاري لمصر.

وتُعد مؤسسة "كلنا مع بعض" من المؤسسات الرائدة في مجال تنمية المجتمع، حيث تضع دعم التعليم في المناطق النائية والأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة. وقد نجحت المؤسسة في إطلاق مشروعات "المدارس المجتمعية" التي تستهدف الأطفال الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المدارس الرسمية نظرًا لبُعد المسافات، والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان كيلومترين، بما يعكس دورها الحيوي في دعم العملية التعليمية في تلك المناطق.