أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، عن تخصيص مركز الاتصال الموحد 19349 لأول مرة داخل منطقة الزيارة بهضبة الأهرامات.

تهدف هذه الخطوة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو استفسارات من الزوار على مدار التشغيل.

وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز، لتقديم تجربة زيارة عالمية تليق بمكانة أهرامات الجيزة كأحد أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

ويُعد إطلاق هذه الخدمة خطوة غير مسبوقة لدعم التشغيل اليومي للموقع، حيث يساهم مركز الاتصال في متابعة جودة الخدمات المقدمة، وتقليل أي ملاحظات سلبية قد تواجه الزائرين، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور لضمان أفضل تجربة زيارة ممكنة.

ويدعو القائمون على المشروع جميع الزوار إلى استخدام الخط الساخن 19349 للإبلاغ عن أي ملاحظات أو طلبات مساعدة أو شكوي أو اي استفسارات تتعلق بالزيارة، بما يضمن سرعة التعامل وتحسين مستوى الخدمات بشكل مستمر، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة زيارة أهرامات الجيزة وفق أعلى المعايير العالمية.