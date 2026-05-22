تعرضت بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف وأطراف ميفدون جنوبي لبنان لقصف مدفعي متقطع، فيما استهدف قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلى محيط الميتم في بلدة شوكين، بالتزامن مع غارة شنّها الطيران الحربى للاحتلال على بلدة كفرتبنيت.

وفي قضاء بنت جبيل، أُفيد بتعرض بلدة حداثا لقصف مدفعي متقطع، في حين قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي الحنية والقليلة وسهل السماعية في قضاء صور.

وفي صور، استهدفت غارة للاحتلال منطقة المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري، بينما نفذ الطيران المروحي للاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط من فوق البحر باتجاه بلدة البياضة.

كما استهدفت غارة معادية دراجة نارية في بلدة عين بعال، ما أدى إلى وقوع إصابات، تزامنًا مع غارتين استهدفتا البلدة نفسها.