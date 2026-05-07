التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع عدد من أبرز المشاركين في فعالية المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، وذلك خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، ومن بينهم نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون السياحة والقيم، والرئيس المكسيكي الأسبق فيليبي كالديرون هينوخوسا، والرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

وخلال اللقاء، حرص الضيوف على تبادل الحديث مع الوزير، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى والمقترحات بشأن تطوير صناعة السياحة بصفة عامة، واستعراض المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما يزخر به من منتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة.

كما أكد شريف فتحي، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على إبراز تنوع المنتجات السياحية والتجارب الاستثنائية التي يقدمها المقصد السياحي المصري.

تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية

أشار الوزير إلى ما تقوم به الوزارة من جهود لتحسين جودة التجربة السياحية بالمواقع الأثرية، مثل منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف والأماكن السياحية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الترويج وإدارة المقاصد السياحية.

واستعرض الوزير ما يشهده قطاعا السياحة والآثار في مصر من تطوير مستمر للبنية التحتية السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستوى الدولي.

شارك في اللقاء الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والأستاذة نرمين حنفي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة، والسيد أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة موسعة بالمنطقة الأثرية، في إطار البرنامج السياحي الذي نظمته لهم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وشملت جولة الوفد بمنطقة أهرامات الجيزة زيارة هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، حيث استمعوا إلى شرح وافٍ عن تاريخ المنطقة الأثرية وما تضمه من آثار، وعن عبقرية المصري القديم في تشييد الأهرامات، وما تمثله المنطقة من قيمة حضارية وتاريخية استثنائية.

كما قام الوفد بزيارة المتحف المصري الكبير، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي رحب بهم وتحدث معهم عن المتحف وما يضمه من كنوز أثرية فريدة وتجربة استثنائية.

وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وقاعات الملك توت عنخ آمون، حيث استمع الوفد إلى شرح حول سيناريو العرض المتحفي وما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر انطلقت اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، تحت عنوان: "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل"، وذلك على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس مرورًا بعدد من المدن والموانئ المصرية.