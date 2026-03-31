إعلان

أوراسكوم بيراميدز: مطاعم الأهرامات مستمرة في العمل بعد 9 مساءً

كتب : محمد لطفي

02:54 م 31/03/2026

مطاعم الأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت شركة أوراسكوم بيراميدز، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أكدت خلاله استمرار عدد من المطاعم الواقعة داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة في استقبال الزوار خلال ساعات المساء، لما بعد الساعة التاسعة مساءً.

وقالت الشركة، في بيانها، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية تعزيز تجربة الزائر وإتاحة الاستمتاع بالأجواء الفريدة للمنطقة الأثرية خلال الفترات المسائية.

وتشمل المطاعم العاملة خلال هذه الفترات:

- خوفو بيسترو (Khufu’s Bistro).
- لادوريه (Ladurée).
- مزمزة (Mazmaza).
- إل آند إن (EL&N).
- بريدفاست (Breadfast).

مدة تطبيق قرار غلق المحال 9 مساء

بدأت الحكومة اعتبارًا من السبت الماضي 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في تطبيق قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن تُمد ساعات التشغيل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.

سبب غلق المحال 9 مساء

يأتي قرار الحكومة بغلق المحال 9 مساءً في إطار خطة موسعة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جميع المحافظات، في ظل نقص إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره عالميًا نتيجة للتوترات الإقليمية والحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز.

اقرأ أيضًا:

محافظ القاهرة يكشف مصير أهالي عزبة الهجانة ومخطط التطوير - خاص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
نصائح طبية

ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
حكايات الناس

التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
زووم

"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ