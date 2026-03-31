أصدرت شركة أوراسكوم بيراميدز، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أكدت خلاله استمرار عدد من المطاعم الواقعة داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة في استقبال الزوار خلال ساعات المساء، لما بعد الساعة التاسعة مساءً.

وقالت الشركة، في بيانها، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية تعزيز تجربة الزائر وإتاحة الاستمتاع بالأجواء الفريدة للمنطقة الأثرية خلال الفترات المسائية.

وتشمل المطاعم العاملة خلال هذه الفترات:

- خوفو بيسترو (Khufu’s Bistro).

- لادوريه (Ladurée).

- مزمزة (Mazmaza).

- إل آند إن (EL&N).

- بريدفاست (Breadfast).

مدة تطبيق قرار غلق المحال 9 مساء

بدأت الحكومة اعتبارًا من السبت الماضي 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في تطبيق قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن تُمد ساعات التشغيل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.

سبب غلق المحال 9 مساء

يأتي قرار الحكومة بغلق المحال 9 مساءً في إطار خطة موسعة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جميع المحافظات، في ظل نقص إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره عالميًا نتيجة للتوترات الإقليمية والحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز.

اقرأ أيضًا:

