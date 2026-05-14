استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا يضم 50 من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، في رحلة تعريفية بمدينة القاهرة، وذلك بالتعاون مع رابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية (RTK).

وزارة السياحة: الترويج للمتحف الكبير والسياحة الثقافية

تأتي هذه الرحلة التعريفية في إطار جهود الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال تعريف المشاركين بأبرز أماكن الجذب السياحي بالقاهرة، وتسليط الضوء على المتحف المصري الكبير بما يسهم في دعم الحجوزات الخاصة بمنتج السياحة الثقافية.

المتحف المصري الكبير: "الوفد تفقد القاعات الرئيسية ومقتنيات توت عنخ آمون"

خلال الزيارة، استقبل الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الوفد السياحي، حيث قدم شرحًا حول المتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية وسيناريو العرض المتحفي.

كما قام الوفد بجولة شملت الساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى زيارة منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

أحمد يوسف: "الوكلاء السياحيون من أهم أدوات التسويق للمقصد المصري"

من جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استضافة هذا الوفد تأتي ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كوجهة مميزة ومتنوعة.

وأشار إلى أن الوكلاء السياحيين يمثلون إحدى أهم حلقات التسويق والبيع في صناعة السياحة، لما يتمتعون به من تأثير مباشر على قرارات السائحين وتوجيه الحركة السياحية نحو المقاصد المختلفة.

محمد فرج: رابطة RTK تضم أكثر من 3000 مكتب سياحي

أوضح محمد فرج، مدير المكتب السياحي ببرلين، أن رابطة RTK الألمانية تُعد أكبر تحالف لوكالات السفر والسياحة في ألمانيا وأوروبا، حيث تضم أكثر من 3000 مكتب ووكيل بيع بألمانيا وتحظى بثقة أكثر من 100 ألف عميل.

ولفت إلى أن مدينة الغردقة استضافت، خلال شهر نوفمبر الماضي، المؤتمر السنوي للرابطة بمشاركة 450 وكيلاً سياحيًا، في خطوة تعكس اهتمام السوق الألماني بالمقصد المصري.