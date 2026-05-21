استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأتوبيس الكهربائي المخصص لانتقالات موظفي الجهاز الإداري للدولة من أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعاته اليوم الخميس، متوجها لمحطة الحافلات المركزية في مستهل جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الجديدة

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكل من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني، واللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مدبولي: المشروع يربط العاصمة الجديدة بمختلف المحافظات

أكد رئيس الوزراء عند وصوله لمحطة الحافلات، أهمية هذا المشروع الحضاري المميز الذي يحقق هدف الربط بين العاصمة الجديدة ومختلف مناطق الجمهورية؛ من أجل تيسير انتقال العاملين والمواطنين والمترددين على العاصمة وزوارها بشكل حضاري، كما يوفر مختلف الخدمات اللازمة ليتجاوز المشروع كونه محطة حافلات بل نقطة جذب تجاري وإداري وترفيهي في قلب العاصمة الجديدة.

تفاصيل مشروع محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الجديدة

بدأ "مدبولي" تفقده لمحطة الحافلات، بالاستماع إلى شرح قدمه العقيد رامي منتصر، مدير المشروع، ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حول مكونات المشروع ومزاياه، الذي أوضح أن هذه المحطة تعتبر ضمن أكبر محطات الحافلات على مستوى العالم؛ إذ يقام المشروع على مساحة 440 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 105 أفدنة.

ويقع "المشروع" في قلب العاصمة الجديدة، بالقرب من محاور رئيسية مثل: الطريق الدائري الإقليمي، وطريق بن زايد الشمالي، كما أنه قريب من مناطق حيوية مثل: الحي الحكومي، وساحة الشعب، والامتداد المستقبلي للعاصمة الجديدة، ويستهدف المشروع تقديم خدمات النقل والمواصلات بين العاصمة الجديدة ومختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب توفير خدمات تجارية وإدارية وترفيهية متنوعة.

مواقف ضخمة وشواحن كهربائية وخدمات متكاملة

أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية بالمحطة، مصحوبة بشرح من مدير المشروع، الذي أشار إلى أن الجزء السطحي من المحطة، يضم مناطق انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 178 ألف متر مربع بسعة 4025 سيارة ويشمل مظلات معدنية بمساحة 42 ألف متر مربع مجهزة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

كما أنه مزودة بشواحن كهرباء للسيارات الملاكي بواقع 2 سيارة لكل شاحن بإجمالي 74 سيارة، بالإضافة إلى عدد 8 مبانٍ تجارية إدارية متعددة الطوابق، و4 مبانٍ تجارية متعددة الطوابق، ومطاعم، وعدد من موتيلات اليوم الواحد، كما يوجد طريق ترفيهي تجارى بطول 2.4 كم، إلى جانب عدة عناصر خدمية أخرى.

صالات ركاب حديثة تستوعب 730 حافلة

تفقد "مدبولي" مكونات المشروع تحت الأرض، عبر النزول إلى صالة الركاب رقم (1)، مع شرح من العقيد رامي منتصر حول منطقة انتظار الحافلات وصالات الركاب؛ إذ أشار إلى أن البدروم يقام بارتفاع 8 متر ويسع 730 حافلة ومقسم إلى 4 مناطق انتظار حافلات بمساحة 205 آلاف متر مسطح، توفر خدمات نقل الركاب بين العاصمة والقاهرة والأقاليم من جانب آخر، وكذا بين المحطة ومناطق العاصمة المختلفة، إلى جانب صالتي ركاب (1) و (2) بمساحة 52 ألف متر مربع، يربط بينهما نفق للمشاة، وبهما سيور متحركة لتيسير حركة الركاب بالحقائب، وفراغات تتضمن مناطق ترفيهية وتجارية.

ويشمل البدروم عدد 18 شاحنا كهربيًا للحافلات بواقع 3 حافلات لكل شاحن بإجمالي 54 حافلة، وعدد 3 مباني خدمات للسائقين وشركات النقل الخاص وعدد 2 نفق واحد للمشاة، والآخر سطحي للحافلات بعدد 2 حارة مرورية.

سيور متحركة ومرافق خدمية متطورة

وأضاف مدير المشروع، خلال الجولة، أن المحطة تتضمن أيضا مباني خدمة المواطنين والمركبات، تتضمن مولا تجاريا بمسطح 21000 متر مربع، ومسجدًا، وورشتين للخدمة والصيانة السريعة للحافلات بإجمالي 16 حافلة، إلى جانب مبنى الحماية المدنية ويشمل نقطة إسعاف وشرطة وإطفاء، وعدد 3 محطات وقود لخدمة المركبات والحافلات، ومطعمين.

اكتمال المشروع بنسبة 100% وخطط للتوسع مستقبلًا

استفسر الدكتور مصطفى مدبولي، عن نسبة إنجاز المشروع وموقف التشغيل؛ إذ تم التنويه إلى اكتمال مشروع محطة الحافلات المركزية بنسبة 100%.

وشرح المهندس خالد عباس، في هذا الصدد، الخطط التشغيلية والزمنية المقترحة لتشغيل المحطة، كما تمت الإشارة إلى أن هناك مجالا للتوسعات المستقبلية في المحطة، وتتوافر مساحات بالمحطة لتحقيق ذلك.

