أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والمديريات والمرافق الحيوية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا جاهزية جميع القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزائري المدينة خلال الإجازة.

حملات رقابية على الأسواق والمحال

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة، مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والتأكد من توافر السلع الغذائية والتموينية بجودة مناسبة وأسعار ملائمة.

رفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات

وشدد المحافظ على رفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين والمساجد والحدائق العامة، مع تكليف شركة نهضة مصر بزيادة معدلات رفع المخلفات على مدار الساعة، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ومواجهة البناء المخالف.

استعدادات صحية وشاطئية مشددة

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مع انتشار سيارات الإسعاف بالمناطق الحيوية والكورنيش والشواطئ، بالتزامن مع تجهيز فرق الإنقاذ والخدمات الشاطئية لاستقبال المصطافين خلال العيد.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وشدد على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأوضاع والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لضمان خروج عيد الأضحى بصورة حضارية وآمنة.