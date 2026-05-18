مصر توسّع شبكة الموانئ الجافة وتوقيع اتفاقًا جديدًا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركة "سكاي بورتس".

وقّع مذكرة التفاهم المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "سكاي بورتس"، بحضور اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء تنفيذ خطة إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو تربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، مع خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.



وأشار الوزير إلى أن ميناء برج العرب الجاف والمنطقة اللوجستية يُعدّان أحد المكونات الرئيسية لممر "القاهرة/ الإسكندرية" اللوجستي.

وأضاف أن التوقيع يأتي أيضًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في مختلف مشروعات الوزارة، موضحًا أن المشروع يقام على مساحة 133 فدانًا بمدينة برج العرب.

وأوضح أن المشروع سيسهم في خدمة المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، ودعم حركة التجارة والصادرات والواردات، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وخفض تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى تسهيل حركة الربط بين مناطق التصنيع وموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، وتقليل زمن إجراءات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات في عمليات التوزيع نتيجة كفاءة الربط بشبكة السكك الحديدية، فضلًا عن المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "سكاي بورتس"، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل امتدادًا للتعاون المثمر مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ويعكس الثقة المتنامية في قدرات الشركة وما حققته من نجاحات في مجال تطوير وإدارة المشروعات اللوجستية.

وأضاف: نتطلع من خلال هذا المشروع إلى البناء على تلك النجاحات، وتقديم نموذج متكامل لميناء جاف يواكب المعايير العالمية ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن شركة "سكاي بورتس" بدأت نشاطها في هذا القطاع عام 2015، لتصبح أول مشغل مصري يحصل على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وفقًا للقانون رقم 165 لسنة 2022.

وحققت الشركة حجم تداول تجاوز 12 مليون طن منذ بدء التشغيل الجزئي في فبراير 2024، بمتوسط سنوي يتخطى 6.5 مليون طن، كما تُعد حاليًا من الشركات الرائدة في قطاع الصب الجاف بحصة سوقية تبلغ 12%.