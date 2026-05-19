استقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة متجهًا إلى مقر عمله بوزارة النقل بالعاصمة الجديدة.

واستقل وزير النقل القطار من محطة المستثمرين حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ثم توجه إلى مقر الوزارة مترجلًا، في إطار حرصه على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة للتوجه إلى مقر عمله بدلًا من السيارات الخاصة، باعتبار المونوريل وسيلة نقل متطورة تساهم في تقليل زمن الرحلات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتأتي الجولة للاطمئنان على سير العمل بالمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والتي تم تشغيلها للركاب منذ يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، وتمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، خلال تفقده محطتي المستثمرين ومدينة العدالة، ضرورة تقديم جميع التسهيلات للركاب، مع التوعية المستمرة بوسائل الدفع المختلفة وأنظمة الاشتراكات المتاحة، بما يسهم في تسهيل استخدام المونوريل للمواطنين.

والتقى الوزير مع عدد من الركاب الذين أشادوا بالمونوريل باعتباره وسيلة نقل عصرية مكيفة توفر مستوى متقدمًا من الخدمة، مؤكدين أن المشروع ساهم في تسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والأحياء المختلفة بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب ربطه بعدد من المعالم الرئيسية، مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات، والفنادق، والمولات التجارية، والجامعات، والمدارس، ومقار الشركات، والنوادي الرياضية والاستادات.

وأضاف الركاب أن المونوريل يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة، ويشجع المواطنين على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.