إعلان

صور.. كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله بدلًا من السيارة الخاصة

كتب : محمد نصار

11:07 ص 19/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (4)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (5)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (6)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (7)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (8)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (2)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (9)
  • عرض 9 صورة
    كامل الوزير يستقل المونوريل إلى مقر عمله (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة متجهًا إلى مقر عمله بوزارة النقل بالعاصمة الجديدة.

واستقل وزير النقل القطار من محطة المستثمرين حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ثم توجه إلى مقر الوزارة مترجلًا، في إطار حرصه على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة للتوجه إلى مقر عمله بدلًا من السيارات الخاصة، باعتبار المونوريل وسيلة نقل متطورة تساهم في تقليل زمن الرحلات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتأتي الجولة للاطمئنان على سير العمل بالمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، والتي تم تشغيلها للركاب منذ يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، وتمتد من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، خلال تفقده محطتي المستثمرين ومدينة العدالة، ضرورة تقديم جميع التسهيلات للركاب، مع التوعية المستمرة بوسائل الدفع المختلفة وأنظمة الاشتراكات المتاحة، بما يسهم في تسهيل استخدام المونوريل للمواطنين.

والتقى الوزير مع عدد من الركاب الذين أشادوا بالمونوريل باعتباره وسيلة نقل عصرية مكيفة توفر مستوى متقدمًا من الخدمة، مؤكدين أن المشروع ساهم في تسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والأحياء المختلفة بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب ربطه بعدد من المعالم الرئيسية، مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات، والفنادق، والمولات التجارية، والجامعات، والمدارس، ومقار الشركات، والنوادي الرياضية والاستادات.

وأضاف الركاب أن المونوريل يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة، ويشجع المواطنين على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كامل الوزير وزير النقل العاصمة الجديدة مونوريل شرق النيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد التصريح بالدفن.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار العشوائي في أبنوب- صور
أخبار المحافظات

بعد التصريح بالدفن.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار العشوائي في أبنوب- صور
فيلم Michael يعود لصدارة شباك التذاكر العالمي
أجنبي

فيلم Michael يعود لصدارة شباك التذاكر العالمي
رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل
رياضة محلية

رابطة الأندية: الزمالك سيشارك في بطولة أفريقيا وأبوريدة سيتدخل
نتنياهو يناقش استئناف الحرب مع إيران خلال اجتماع جديد للكابينت
شئون عربية و دولية

نتنياهو يناقش استئناف الحرب مع إيران خلال اجتماع جديد للكابينت
5 فوائد صحية لتناول المانجو منها إنقاص الوزن
نصائح طبية

5 فوائد صحية لتناول المانجو منها إنقاص الوزن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو